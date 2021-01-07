國票金(2889)自結2020年全年稅後盈餘為32.4億元，創下自金控成立以來獲利最高的紀錄，年成長23.4％，每股稅後盈餘1.12元，每股淨值來到13.21元，仍高於市價，股價淨值比仍有成長空間。此外，集團昨天也遷入內湖新址，未來包含金控母公司及票券、證券、創投、投顧等子孫公司都將於集團大樓合署辦公。

國票金在前年董事會決議購買集團大樓，新址位於捷運劍南站美麗華商圈，在目前商用不動產一遍熱絡，顯示當初董事會的明智決定，讓公司資產增值。

國票金董事長魏啟林指出，國票金2020年繳出亮麗成績單，得力於雙引擎票券及證券子公司營運表現優異。其中，國票授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP及跨足聯貸業務，並經營外幣債券業務有成，養券及部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於上年度表現。

此外，國際票券為響應政府提出之5+2產業創新計畫及6大核心戰略產業，跨入綠能融資業務，藉由提供綠能業者多元的融資方式及專業諮詢，共同創造政府、生態、綠能業者、農漁民及國票五贏目標。國票並因響應政府推廣綠能政策，綠能融資餘額居票券業之冠，積極開發外幣債券等利基型業務，也獲得堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎-最佳票券金融獎。

國票證券經紀、承銷與自營三業務上，持續「穩增長，調結構」的基調，經紀業務方面，去年3月受讓大鼎證券，全力提高市佔率，自營業務方面，不論是期權交易、參與ETF造市及權證發行，均有亮眼成績；承銷業務近年在IPO及SPO市場的承作案量與品質，都有顯著的成長，整體獲利亦優於前年同期。

魏啟林強調，與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度符合預期，樂天國際商業銀行在109年12月正式取得銀行營業執照，為台灣第一家純網路銀行，目前應主管機關要求先進行集團內試營運，預計今年1月中下旬正式啟動對外營運。

(時報資訊)