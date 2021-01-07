博晟（6733）擬訂1月28日掛牌上櫃，此次新股現金增資公開承銷股數的80％採競價拍賣、競拍底價為24.14元；另20％則採公開申購，承銷價暫定為28元。

成立於2016年的博晟，以高階骨填補材料及膝關節軟骨修復相關高風險等級醫療器材為主要研發領域，產品組合包括一次性自體軟骨修補（RevoCart）、開放性脛骨骨折（BiG-001）、腰椎融合（BiG-006），並可擴充至多種部位、手術類別。

其中，RevoCart產品已獲得自費價格核價，不僅為營運注入強心針、即將產生銷售現金流。

董事長陳德禮表示，博晟有別於傳統骨科公司，具備藥品、細胞及醫材開發與法規之專業團隊，除積極推進產品臨床試驗進度，亦持續與國際醫材大廠洽談授權事宜，佈局全球商業市場，未來業績成長可期。博晟以開發兼具高端技術與高品質的骨骼及關節再生產品為公司使命，將以改善人們健康、提升生活品質為目標，以期成為全方位骨骼與關節健康之醫療照護專家！

博晟此次競價拍賣從1月8日起至1月12日止，競拍底價每股24.14元，另外，也將在1月18日開始公開申購，以最低承銷價格1.16倍為上限估算，每股承銷取得暫訂28元。

(工商 )