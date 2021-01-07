台積電薪資福利好，許多人擠破頭都想進去工作。對此，面試平台「面試趣」統計上千筆面試心得，整理出2020年去台積電面試最常被問到的10個問題，不論應徵的職務為何，命中率高達七成，可事先做好準備，增添在面試中脫穎而出的機會。

面試平台「面試趣」近日統計1300筆的面試心得，整理出2020年台積電面試最常問到的10個問題，其中包括：

一、為什麼想來台積電工作？

二、有認識的人在台積電工作嗎？

三、你對半導體了解有多少？你對這個職務了解有多少？

四、想換工作的原因為何？

五、面對挫折的應對方式？舉例分享。

六、你工作中如何得到成就感？

七、請介紹你的論文題目，為什麼想做這個題目。

八、分享自身的技術、專業或個性的優勢及需加強的部份？

九、你會因為什麼原因離開台積電？

十、可否接受加班、輪班或是外派？

面試平台指出，無論面試的職務是廠務工程師、設備工程師、製程工程師、軟體工程師還是測試工程師，上述的10個問題平均會被問到7個。至於各職務的求職者該怎麼回答，建議可針對自己應徵的職務，參考前輩的面試心得準備。

面試平台表示，台積電的人才招募應徵系統，會將所有應徵者的履歷提供給所有的主管，因此建議履歷中要把自己的專業寫清楚完整；另許多前輩也提到，台積電非常重視「學歷」，面試時甚至會直接問大學成績與研究所專題，若能在履歷上呈現，也許能讓自己脫穎而出。

面試平台也分享與台積電人資面試的5大重點，其中包括「可能透過電話面試」、「可致電人資確認要去面試的單位」、「人資面試通常著重於『溝通與合作能力』」、「人資會很詳細了解個人狀況（如現在的薪水）」、「會針對個人特質來提問」。

(中時新聞網)