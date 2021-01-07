大型賭博電玩隱身南崁知名購物中心！桃園警方去年接獲檢舉，指父親為賭博散盡家產，家庭瀕臨破碎。專案小組日前出擊，查獲賭場廖姓負責人、16名員工、74名賭客，查扣機台240台，依電子遊戲場業管理條例、賭博罪嫌送辦。

警方指出，去年10月接獲檢舉信，提及父親沉迷賭博電玩，為此散盡家產，薪水也不拿回家，雙親為此多次爭吵，家庭瀕臨破碎，每見到母親為了學雜費、家中經濟苦惱，就很難過。檢舉人也提及，自己常去該購物中心，卻始終未見取締，希望警方嚴正執法，還他家庭。

警方指出，接獲檢舉後，由桃園市警局督察室靖紀小組展開調查，因該購物中心每晚固定清場，又有保全巡視，增加警方探點難度。此外該電玩店採取會員制，需要熟識會員介紹才能加入，為此耗費不少心神才成功打進內部。警方也發現賭客若要將彩票換現金，要先跟櫃檯知會，才會得知地點，到附近樓層與俗稱「老鼠」的員工碰頭交易。

警方說，全案報請桃園地檢署檢察官洪榮甫指揮，6日見時機成熟，凌晨發動搜索，出動60名警力，拘提廖姓負責人、16名員工、74名賭客，查獲現金37萬1950元，清點機台包含百家樂、皇家賽馬、賓果、小鋼珠等達240台。

該購物中心表示，該場所是由業者個別經營，先前對於該電子遊戲場有聚賭之事並不知情，直到遭警方查獲聚賭後才了解該事件，事件爆發後難免對於購物中心的商譽有影響，內部也正在研擬未來對電子遊戲場所的規定與防範，避免該事件又重蹈覆徹，造成名譽上的損害。

(中時 )