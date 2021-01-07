康康日前遭網路上的一張「菜市場康康」照片波及，一名素人頭戴安全帽牽著腳踏車的狼狽模樣，有網友指康康近期因疫情波及收入，看起來生活過得相當困苦；康康事後發現連忙澄清，大家才驚覺原來照片中不是他本人，但仔細一看，照片中的素人與康康十分相似，連本人都驚呼「怎麼會這麼像」？甚至康康母親都以為這是兒子在戲劇中的角色。

康康與康康康樂隊去年底發行新專輯《康樂.鼓掌》，粉絲與朋友紛紛要求拍攝專輯中，有關債主的新歌〈按呢爾〉MV，歌迷笑說可以將MV傳給與他們有債務糾紛的人看，於是康康特別情商荒山亮，共同拍攝這支MV，因荒山亮是康康好友，清楚了解「康氏幽默」，團隊還以「菜市場版康康」的造型為發想，滿足債主歌迷們及網友渴望。

為了拍攝MV，康康特別跟兒子借了與網路照片同顏色的腳踏車及安全帽，加上康康父親的西裝褲藍白拖，以及他自己的白襯衫與外套，裝扮出像極菜市場版康康的模樣，笑壞現場所有拍攝團隊，真實打扮出祖孫三代攜手合作的造型。這首歌歌詞表達現今社會的借錢還錢文化，康康感謝大家聽得懂他在大家辛苦生活中，盡力表達幽默的方式，創作全來自於他的生活體驗。《康樂.鼓掌》數位專輯已於各大平台上曝光，限量100片黑膠預計二月初問世。

(中時 )