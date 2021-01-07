30歲香港女星陳婉衡因擁有36E火辣身材，被外界封為無綫波神，她與同樣也被封為波神的好友朱智賢最近相約爬山，近日在IG曬出美照，有別於朱智賢包緊緊，陳婉衡上半身僅穿一件內衣，雙峰呼之欲出，又加上她由上往下拍的角度，超深事業線跟絕美胸型全露，讓粉絲大讚美翻。

過去曾是健身教練的陳婉衡6歲就跟家人到加拿大定居，學生時期一度胖到將近60公斤，2011年她參加溫哥華華裔小姐競選，隔年回香港參加港姐選拔，因外貌跟女星泳兒神似，被稱作「翻版泳兒」，被無綫簽入後曾擔任女主播、演員、主持人，以節目《3日2夜》、《山系女行Yama Girl》走紅。

陳婉衡、朱智賢等人相約爬山。（圖／翻攝自_alyciac IG）

而參加過兩屆港姐選拔的朱智賢，身材跟臉蛋都相當出眾，去年卻傳出和有婦之夫、「翻版古天樂」黎振燁拍戲時假戲真做，一個月後朱智賢才帶著正牌男友謝東閔現身，承認做錯事，朱智賢因此被經紀公司冷凍多時，最近則分享她和陳婉衡、簡淑兒爬山近照。

陳婉衡（左）上身僅穿內衣露事業線，朱智賢則穿黑色長袖上衣包緊緊。（圖／翻攝自_alyciac IG）

據知，朱智賢過去和陳婉衡拍攝節目《天與地》，成為出生入死的好搭檔，一行人最近回到當年錄影的獅子山，重溫登頂快感，網友除了讚陳婉衡對朱智賢不離不棄的好交情，更讚陳婉衡穿得太辣，比其他兩人還吸睛，「胸」猛身材引來許多人按讚，但也有網友虧：「朱智賢好喜歡偷吃人夫／別人的男朋友，妳（陳婉衡）要小心她偷吃妳男朋友」。

(中時新聞網)