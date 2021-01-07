世界羽聯BWF世界巡迴賽YONEX泰國公開賽將在下周二開打，選手們已經在大會安排的泡泡區訓練，不過為了降低感染新冠肺癌的風險，大會列出許多規定需要選手遵守，例如進入場館內要保持1.5公尺社交距離，使用場館的時間也有限制，部分規定讓印度女將賽娜（Saina Nehwal）直呼不方便。

賽娜透過推特表示：「就算大家新冠肺炎病毒檢驗都是陰性，物理治療師和防護員仍在整個巡迴賽不能跟我們碰面？這樣我們要如何維持身體狀況？我們希望用最好的身體狀態來面對比賽，希望大會可以好好解決這個問題。」

賽娜並提到，大會安排每位選手一天只有1小時練習跟使用健身房實在太短，「根本不足以讓我們保持完美的狀態。沒有時間熱身、包紮、緩和、伸展等等，我們現在說的是全世界最棒的選手來比賽對吧？選手花很多錢請治療師、防護員協助我們，如果他們不能當面幫助我們為何不早點告訴我們？」

不過《印度快報》報導指出，賽娜是誤會了規定，只有前三天因為還沒進行新的檢測，所以所有人都必須待在飯店房間裡，所有國家代表選手早上和晚間各有一次1小時的訓練，不少選手也找到在飯店房間也能簡單訓練的方法，世界球后戴資穎就利用裝滿水的礦泉水水瓶來做簡單的重訓。

(中時 )