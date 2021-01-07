陸委會副主委邱垂正表示「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品」。（林至柔攝）

關於台胞施打陸製疫苗的問題，大陸委員會要求在陸台灣民眾「注意大陸疫苗風險」，並要求大陸「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」；大陸國台辦斥責此舉是蓄意汙蔑抹黑。對此，前衛生署長楊志良今(7日)感嘆地說，「說人家是白老鼠又更互相傷害，我覺得不需要」。

楊志良今在廣播節目《千秋萬事》中談到，疫苗更應該依專業而不是依地區政治化來判斷，這些作法將因為政治而害了台灣民眾的權益，「現在兩邊吵來吵去不好啦，『拿台商做人體試驗』這句話真的是傷了對方的心，畢竟台商是覺得自己有需要台灣、大陸跑來跑去，才自願去打，說人家是白老鼠，其實是互相傷害，我覺得不需要。」

楊志良說，其實台灣要的就是清楚的看到疫苗資料，若真有效果，之後就可以看台商是否回台不用隔離，這樣不但對於台灣民眾好，也能減少防疫壓力，同時舒緩兩岸之間緊張情勢。

另外，關於防疫旅館爆滿問題，以北市而言，過年前11日至28日不僅一房難求，且多剩6000元以上的高價房，回不來的台商、台幹到處找管道求救。楊志良認為，中央應出來協調，各縣市有多的防疫旅館就要互相幫忙，「不然台商替我們賺很多錢耶，台灣對大陸出口額占台灣出口總額的比重為43％，台灣要去哪找這麼大的市場？」

(中時新聞網)