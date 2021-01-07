基隆一名唐姓男子駕駛貨櫃車於台62甲快速道路往基隆港方向，在變換車道過程中疑似未注意路況，撞上在路肩等待進港區的貨櫃車，右半邊車頭全毀，所幸唐男僅手指受傷，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

6日下午台62甲快速道路上陸續有貨櫃車停靠在路肩等待進港，唐男約1點多行經此處，因想變換車道進入排隊路線，不慎撞上康男駕駛的貨櫃車，消防局接獲通報立即派員到救援，所幸唐男並未受困，自行爬出車位，也只有小拇指受傷，並拒絕送醫，要警方進一步釐清肇事原因。

(中時 )