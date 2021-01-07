埔里警分局7日添購新裝備「防暴臂盾」給第一線執勤的員警使用。（埔里警分局提供／黃立杰南投傳真）

近年來警察在處理社會治安事件時，面對突發狀況常無法預測，尤其在處置情緒激動民眾手持棍棒甚至刀械時，員警應如何先自保再保護民眾，一直是重要的課題；有感於此，埔里警分局7日特別購置「防暴臂盾」給第一線執勤的員警使用。

新購置的臂盾已發送給各勤所隊，並由埔里警分局教官陳志銘教導使用方法，使同仁執勤時能獲得更大的安全與保障，這批「防暴臂盾」單面採鋁合金打造，呈現U型的小盾牌，除防刀、棍，另外設置在臂盾前方的鐵片，也能順利破窗，能在員警攻堅行動中提供強力防護，另對於處置因民眾情緒不穩的突發性攻擊事件，如酒醉鬧事等狀況，能有效遏止，並保護員警執勤安全，埔里分局發送各外勤單位使用，因其體積小、重量輕，除可放在巡邏車上外，女性同仁使用也更為方便，外勤同仁在處理棘手的案件時，身邊也有臂盾做為防禦武器。

埔里警分局長方秋梅特別感謝戴世詮議員及埔里警友辦事處給予全力協助，警察在工作上需要靠民眾協助及支援，才能充分發揮維護社會治安力量，所謂「工欲善其事、必先利其器」，相信這批裝備將會大幅提升員警執勤安全性及警示作用，搭配警棍及辣椒噴霧劑的使用，更能保障執勤人員的安全，持續社會治安的維護。

(中時 )