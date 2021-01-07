玖壹壹的《極島冒險》YouTube頻道訂閱人數破萬。（混血兒娛樂提供）

《極島冒險》播出3集至今YouTube頻道已破1萬人訂閱，甚至FriDay觀看排名甚至超越韓綜。上週春風難得在鏡頭前首次透露「我媽媽不見了」，逼哭眾人，意外觸碰許多觀眾心中最柔軟的那一塊。本週將播出餐酒館營業前夕，3人試菜卻手忙腳亂，負責烤台的洋蔥頻出包，不是香腸烤到燒焦，就是醬料還沒準備好，讓健志忍不住氣罵：「你這樣怎麼開店啊？！」

玖壹壹在蘭嶼開設的餐酒館即將開幕，由春風擔任大廚；健志負責調酒、外場；洋蔥負責戶外BBQ烤台。3人分別向當地民眾求助技藝，洋蔥帶著阿弟向當地串燒店老闆求救，豈料他顧著拜師，竟然差點把「店長」阿弟搞丟，嚇壞眾人。但洋蔥脫線事蹟還不只這一樁，他拜師求藝求不成，只好自己調製烤肉醬，沒想到被健志虧：「這是中秋節烤肉醬吧！」連看似簡單的香腸，洋蔥也烤到燒焦，讓健志看了忍不住搖頭：「WTF，你這樣怎麼開店啊？」

到了試菜時間，洋蔥自認烤得最好的魚下巴，連自己都被自己嚇到，「真的很難吃欸！」春風吃了一口馬上露出超痛苦表情：「揪派甲（好難吃）！」而自信滿滿的大廚春風，因為自己不喜歡吃蔥，索性任性地不加蔥，被健志叮嚀，要站在客人的立場想。年紀比較小的健志，反而hold住全場，緊盯成員們的各項進度，頗有餐廳經理氣勢。春風的飛魚炒飯被成員們虧，完全沒有飛魚味道，像是一般蛋炒飯，求好心切的他，決定一試再試，決定再做兩個版本，就是要端出最好的滋味。

(中時 )