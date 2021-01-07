因新冠肺炎持續在歐美地區肆虐，多國紛紛延長或擴大實施封鎖政策，而位於亞洲的日本亦考慮進入鎖國狀態，學者預估歐元區、英國及日本經濟可能再衰敗，因此提振黃金避險需求，促使金價走揚；截至台北時間下午3點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金上漲19.4美元，報每盎司1928美元。
3月白銀上漲0.393美元，報每盎司27.435美元。
4月白金上漲4.7美元，報每盎司1114.9美元。
3月鈀金上漲13.4美元，報每盎司2461.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因新冠肺炎持續在歐美地區肆虐，多國紛紛延長或擴大實施封鎖政策，而位於亞洲的日本亦考慮進入鎖國狀態，學者預估歐元區、英國及日本經濟可能再衰敗，因此提振黃金避險需求，促使金價走揚；截至台北時間下午3點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
2月黃金上漲19.4美元，報每盎司1928美元。
3月白銀上漲0.393美元，報每盎司27.435美元。
4月白金上漲4.7美元，報每盎司1114.9美元。
3月鈀金上漲13.4美元，報每盎司2461.5美元。(商品行情網)
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