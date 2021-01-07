美國藍色浪潮來襲，市場期待將推出更多財政刺激方案與基建計畫，帶動道瓊指數再創高，台股周四開漲76.39點至15059.52點，權王台積電衝高至570元、再創新天價，外資持續湧入電子權值股，盤中大漲逾250點，萬五關卡迴光返照，更強登15100、15200，台股最高達15270.4點，高到不見天花板，僅大立光頹靡，部分傳產股躊躇，尾盤台積電扯後腿，台股略壓回，終場上漲230.87點或1.54%，收在15214點，成交金額3388.62億元，量能再創史上第7大，盤中連11日刷新高點，近10個交易日已經上漲近千點。今日外資(不含外資自營商)買超164.5262億元，投信賣超4.4094億元，自營商買超42.8028億元，三大法人買超202.91億元。

台積電(2330)開高走高，11點半左右股價狂飆至570元，大漲21元或3.8%，股價、市值再度登峰，尾盤略為收斂，仍收漲2.91%至565元，今年開紅盤以來4個交易日，股價大漲35元，市值增加9075億元，攀至14.65兆元。鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走揚，分漲1.9%、0.88%，聯電(2303)則開高走低收跌1.6%，光電雙雄同樣頹靡，股王大立光(3008)、玉晶光(3406)分跌1.3%、2%，下午線上法說會的大立光面臨3000元保衛戰。其他權值股，台達電(2308)股價及市值續登峰，高漲逾6%；精材(3374)、日月光投控(3711)、台塑化(6505)、中鋼(2002)等表現齊佳。

工具機雙雄接單暢旺可期，亞德客-KY(1590)及上銀(2049)股價火熱，亞德客-KY衝上1035元漲停，登千元股且飆上天價，上銀同漲逾3%，激勵電機股類指收漲3.45%，成為上市類股漲幅第一。亞季軍由電子零件、半導體拿下，加上用油族群的橡膠、塑膠，上述類股皆收漲2%以上。國巨(2327)、華新科(2492)均收漲約3%，志聖(2467)、立德(3058)、台端(3432)強鎖漲停，電子零件股收漲2.85%。半導體部分，台積電供應鏈沾光漲，漢唐(2404)、弘塑(3131)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等股價喜孜孜；記憶體族群，華邦電(2344)、旺宏(2337)、威剛(3260)亦翻紅力漲；明法說的南亞科(2408)、十銓(4967)也同樣雀躍，穩懋(3105)則因匯損傷毛利率，降財測拖累股價下挫逾4%。氣溫急凍，抗寒概念股如廣越(4438)、遠東新(1402)、南紡(1440)、力麗(1444)、嘉裕(1417)、儒鴻(1476)、聚陽(1477)、光隆(8916)等股價均暖烘烘，紡織類指收漲0.73%。比特幣登天價，挖礦概念股回神，映泰(2399)、麗臺(2465)、承啟(2425)、青雲(5386)、撼訊(6150)翻紅收下漲聲。而拜登新政府題材，加上資金行情熱潮不退下，太陽能股上攻抗寒流，安集(6477)、達能(3686)、碩禾(3691)、國碩(2406)高鎖漲停，元晶(6443)觸及漲停價、收漲逾6%，茂迪(6244)、聯合再生(3576)也暖洋洋走揚，光電股收持平。拜登推動基礎建設計畫，包括塑化、鋼鐵等基礎建設題材股，亦同步受惠。電子、金融、鋼鐵分別收漲1.96%、0.88%、0.86%，跌幅最劇族群，傳產股占大部分，為航運跌4.96%、玻陶跌2.54%、通信網路跌0.23%，造紙、水泥、百貨也皆黯淡。其中因澳洲線開出第一槍，下修航運運價，使去年股價漲翻天的航運股遭大浪全面沖擊，貨櫃三雄的長榮(2603)、萬海(2615)延續周三跌勢，盤中帶量觸及跌停價拉出長黑，陽明(2609)則是直接摜入跌停板，連吞2根跌停；台船(2208)相對有撐，開高走高收漲1.51%，其餘裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、台航(2617)、四維航(5608)均跌幅超過2%。

個股來看，面板報價上漲，雙虎友達(2409)、群創(3481)股價擺脫近期頹勢，今日雙雙走揚收約2%。甩併購突生波瀾的富邦金(2881)挾國泰金(2882)同步上揚。懷特(4108)衝刺新藥開發、登漲停；展望佳和財報亮個股股價都有所表現，群光(2385)、義隆(2458)、台郡(6269)、京元電子(2449)、中探針(6217)、智易(3596)、鈊象(3293)、聚陽(1477)、健椿(4561)、上緯投控(3708)、立隆電(2472)等表現強強滾。

5日RSI為92.45，10日RSI為83.88。9日K值為90.27，9日D值為88.24。20日乖離率為5.11。外資再度轉買超，今年四個交易日共買超437.27億元。分析師王兆立則指出，目前資金動能仍充沛，指數能否再往上攻，則要觀察台積電、鴻海等大型權值股，投資人選股方面，則可留意轉機性、股價位階相對低的個股。展望後市，統一投顧認為，周三指數回測五日均線後留下影線，顯示下檔買盤強勁，指數低檔有撐，多頭格局不變；且外資2020年賣超台股5349億元，且目前融券達112萬張，仍在相對高點水位，整體軋空行情持續。加上上季上市櫃公司財報利多可期，以及第1季電子及傳產利多不斷，可望推動台股持續上攻創高。

(時報資訊)