華宏(8240)公布2020年12月合併營收9.1億元，月減2.47％，年增11.04％；第4季合併營收27.53億元，季減4.99％，年增5.37％；全年合併營收重回百億元，約103億元，為2015年來新高，年成長5.09％。

華宏指出，第4季受惠於宅經濟趨勢延續以及年底銷售旺季，大尺寸高階電視、電競顯示器和NB等終端消費產品需求續強，加上車載面板市場需求逐漸恢復正常，使整體光電材料銷售保持成長態勢；機能材料第4季隨著車市走出疫情的低潮並且持續復甦，BMC成型材料及成型品銷售動能逐漸轉強，挹注整體營收表現。

展望2021年，疫後宅經濟所帶動的顯示器景氣需求仍然熱絡，包括IT、電視、車用及5G、網通需求都很強勁，預期光電及機能材料營運將可望持續向上。華宏在精密塗佈方面具有設備及技術與產能優勢，和客戶共同合作開發的觸控製程及電子標籤與電子書用關鍵材料，今年將進入量產出貨，有助提升整體營運成長。

另外，全球車市需求今年可望恢復成長趨勢，華宏BMC材料及成型品預期在車用產品回溫帶動下，可望恢復成長動能；同時今年全球5G基礎建設可望增溫並加速進行，小型基地台等設備需求也可望明顯提升，華宏無鹵耐燃DAP材料可應用於5G行動及網路濾波元件等相關零組件，今年5G基礎建設及網通商機將提升DAP材料營收成長。

(時報資訊)