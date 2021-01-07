34歲張姓通緝犯5日下午3時許被送至新店戒治所戒治，卻被戒治所人員查獲將安非他命毒品藏於手機殼內，張嫌辯稱，「手機是別人的，並不清楚！」警訊後依違反《毒品危害防治條例》法辦。

據悉，張嫌為毒品通緝犯，遭逮後轉送至新店戒治所戒治，但卻被戒治所人員查獲攜帶毒品，殘渣袋內安非他命重量達0.33公克。警方指出，張嫌目前仍在戒治所內戒治，仍依法函送地檢署偵辦。

(中時 )