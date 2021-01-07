最危險處最安全 毒蟲手機殼內藏毒上戒治所勒戒 15:262021/01/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 34歲張姓通緝犯5日下午3時許被送至新店戒治所戒治，卻被戒治所人員查獲將安非他命毒品藏於手機殼內。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 34歲張姓通緝犯5日下午3時許被送至新店戒治所戒治，卻被戒治所人員查獲將安非他命毒品藏於手機殼內，張嫌辯稱，「手機是別人的，並不清楚！」警訊後依違反《毒品危害防治條例》法辦。 據悉，張嫌為毒品通緝犯，遭逮後轉送至新店戒治所戒治，但卻被戒治所人員查獲攜帶毒品，殘渣袋內安非他命重量達0.33公克。警方指出，張嫌目前仍在戒治所內戒治，仍依法函送地檢署偵辦。 《金融》比特幣再戰新高 新冠疫情最大贏家 中芯被美OTCQX市場除牌 (中時 ) #戒治所 #戒治 #張嫌 #新店戒治所 #毒品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 集中檢疫所釋2千房 1天2千元 04:102021/01/07 焦點要聞 渣男扯「吸陽氣治大腸癌」逼妻睡4男 法官火大重判 11:512021/01/07 社會 陸3大電信商下市紐交所搖擺 制裁令模糊使然 03:342021/01/07 國際 紐交所再翻盤 陸三電信商遭摘牌 04:102021/01/07 全球財經 城鄉魅力大賞 宜蘭舊城再生奪冠 04:102021/01/07 地方新聞 《國際社會》美確診數破2100萬大關 住院人數創高 11:252021/01/07 財經 影／川粉暴動 名醫專業剖析川普心態 心驚：萬一反咬台灣 09:072021/01/07 政治 新北警副所長花蓮酒駕撞車 酒測值高達1.39毫克 15:352021/01/07 社會 緊握筆桿 揮灑新年展望 11:302021/01/07 生活 一位「軍統特工」的見證 04:102021/01/07 兩岸藝文 楊忠衡》「世界最偉大」的國家的荒腔走板 15:042021/01/07 政治 社會熱門新聞 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 烏來分駐所副所長休假酒駕肇事 記一大過調職 - 社會 買麵女當街人車遭擄 搶匪要500只給400 爆笑對話曝光 - 社會 雲林驚見「美麗紅色河流」 空拍機拍到源頭居民傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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