我國籍漁船「永裕興18號」在太平洋公海失聯，家屬公開請求蔡英文總統協助，總統府發言人張惇涵今天表示，包括外交、漁業、搜救等各政府相關單位都全力進行搜救任務，我國國搜中心已與美國國搜中心密切聯繫並協請支援，美方也提供協助並持續進行搜救工作。

宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18日在太平洋中途島海域失聯，美方發現船體後放置「自我定位資料記錄浮標」（SLDMBS），台灣漁船億榮已就近趕往察看。由於船隻失聯已進入第9天，台籍李姓船長及9名印尼漁工下落不明，船長妻子今天公開向總統蔡英文求助，請總統協調美方派巡防艦營救10名船員。

對此，張惇涵表示，目前各政府相關單位都全力進行搜救任務，也已與美國國搜中心密切聯繫並協請支援，美方也提供協助並持續進行搜救工作。因為天候及海象嚴峻，讓搜救任務更形艱鉅，但相關單位仍不放棄任何機會，持續進行搜救工作，並會給予家屬必要的最大協助。

(中時 )