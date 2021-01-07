埔鹽鄉是彰化縣稻米重要的產地，每年埔鹽南新村農民，都會在二期稻作收割前，灑下滿滿玻斯菊種子，形成大片花海，每每都吸引大批遊客前往，而今年公所特別規劃，打造巨幅畫作，繪出金牛頭，象徵喜迎辛丑年到來，9日將在現場舉辦農村花海藝術節，埔鹽鄉長許文萍說，屆時將有精采表演，農村市集，還有麻糬DIY等，與鄉親一起徜徉在花海中，迎向金牛年。

「2021南新農村花海藝術節」，將在本周6登場，今年公所特別請來專業教授，參考荷蘭藝術家，皮特．平蒙德里安作品，以色塊設計花海藝術畫，打造金牛意象，活動當天還有當地國小戰鼓及長笛表演，知名書畫老師現場揮毫，手繪八角絹扇要送給鄉親，陪伴鄉親迎新年。

每年歲末南新花海，都吸引無數民眾朝聖。(吳建輝攝)

埔鹽鄉長許文萍，還換上和服漫步在花海中，讓人以為置身在日本。(吳建輝攝)

埔鹽鄉長許文萍說，歡迎全國鄉親一同到埔鹽來賞花，迎新春享美食。(吳建輝攝)

埔鹽鄉長許文萍說，每年歲末南新花海，都吸引無數民眾朝聖，不管是開車經過的，還是專程來拍的，因此今年公所特別設計，用金牛來象徵吉祥的寓意，陪伴鄉親迎接金牛年，民眾如果拿著空拍機，從高處往下拍，就可以看到超級大的金牛，相當壯觀。

許文萍說，現場除了波斯菊以外，也有油菜花，整片1.3公頃的花海，從元月開始盛開，預計可以延續到春節前後；南新村長施正賀表示，花海節已經變成南新的年度盛事，所有村民都歡迎全國鄉親，可以攜家帶眷，到埔鹽南新走春賞花趣，留下美好的年節回憶。

(中時 )