苗栗縣台13甲造橋段設置的區間測速取締設備，是為石虎專門設置的。（謝明俊攝）

苗栗縣台61線通霄段西濱快速道路區間測速設備，是苗栗縣內首座區間測速設備。（謝明俊攝）

全國各地區間測速照相，從今年元旦起接受經濟部中央標準局檢驗後才得上路執法制單，苗栗縣目前共有3個路段已裝置區間測速照相設備，預計將在元月下旬正式送件申請，期望在短時間內完成檢測，縣警局強調，上路前將會有1個月宣導期，提醒所有用路人注意保持速限內行駛。

國內針對汽機車超速取締，近幾年增加科技執法方式來落實限速，其中區間測速可以有效限製車輛在特定區段內保持在速限內行駛，可以更加確實限制車輛超速問題。但由於彰化縣設置在台61線西濱快速道路上的區間測速裝置，因未經合格檢測而出現極大誤差，連帶影響其它縣市停用。

交通部為此特別律定，全國各地所使用的區間測速取締設備，都須統一由經濟部中央標準局檢測過後，才得上路製單取締告發。

苗栗縣目前共有3個路段設置區間測速照相設備，包括台61線西水濱快速道路通霄段、苗140縣道三義及卓蘭等路段、台13甲造橋路段等，其中苗140縣道及台13甲線是專為石虎所設置的保護措施之一。

據苗栗縣警局指出，目前縣內3處區間照相設施已從去年12月起陸續送件通過書面審查，並將在元月20日起正式向中央標準局申請檢測，預計將在2月分進行實車測試，如果通過，將在3月分開始1個月的宣導期，預計在4月分正式上路。

(中時 )