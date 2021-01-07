噁耶! 住民宿亂噴滅火器 生魚片"丟飲水機"煮湯│中視新聞 20210107

屏東墾丁一間漂亮民宿，日前接到一組來自台南的年輕人訂房，在退房時，老闆並未察覺房間有異，未料，這群年輕人竟囂張在飲水機投入生魚片煮魚湯，更把滅火器當玩具，對著浴室內洗澡的友人噴灑，誇張行徑讓老闆氣的上網揭發惡行。

據了解，這群年輕人來自台南，日前去墾丁遊玩時，入住一間在河畔邊，裝潢漂亮的民宿，孰知，這群年輕人竟擅自打開滅火器，當作玩具朝浴室中正在洗澡的友人噴灑，整間浴室化為一片雪白，影片中還可聽見嘻笑聲。

此外，這群房客買了生魚片不生吃，竟把生魚片投入公用飲水機的儲水槽，當眾煮起魚湯，拿著免洗筷在飲水機中不停攪拌，影片中還可聽見錄影的人說：「機掰，人家的飲水機拿來煮魚湯」，接著傳出一陣戲謔笑聲，知不可為卻無人勸阻，引人唏噓。

這群年輕人大鬧民宿後，想掩蓋還刻意將房間清理至老闆無法察覺的程度，但事後卻不知羞恥的將打鬧影片發上個人社群，卻沒料到，網路世界之大，四處轉傳下，就這樣傳入民宿老闆耳中，簡直快把老闆氣壞。

老闆氣急將影片轉傳到臉書社團《台南爆料公社》，更寫下「台南猴子幫」、「丟臉丟到屏東」，直指這群人根本是防疫破口。據悉，民宿業者表示已聯繫上鬧事年輕人，洽談賠償事宜。

(中時新聞網)