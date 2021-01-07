鍾男昨駕車行經台11線不慎與對向小貨車發生擦撞，造成小貨車車頭全毀。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名58歲鍾姓男子昨駕車沿台11線北上，行經花蓮豐濱鄉43.3公里處不慎與對向小貨車發生擦撞，鍾男與小貨車林姓司機身上多處擦傷，送醫治療幸無大礙；經查鍾男酒測值竟高達1.39毫克，據了解其身份為新店警分局某分駐所副所長，警方目前仍正釐清肇責，全案也將依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局表示，昨天下午4點多接獲民眾報案指出，台11線43.3公里處發生一起交通事故，員警到達現場發現是一輛自小客車與小貨車發生擦撞，雙方駕駛人均有受傷，送往衛福部花蓮醫院豐濱分院檢查治療，所幸並無大礙。

根據監視器畫面，鍾男原本駕駛在右邊車道上，因不斷左偏甚至駕駛在對向車道上，疑因未注意，不慎與小貨車直接對撞，造成自小客車右側側門與小貨車車頭全毀。而據了解，鍾男現為新店警分局某分駐所副所長，利用休假期間開車前往花蓮遊玩。

經查鍾男與林男均有合格駕照，唯獨鍾酒測值達1.39毫克，警方目前仍正釐清肇責，全案也將依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

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(中時 )