42歲南韓氣質女星鄭佳恩，因演出韓劇《主君的太陽》知名度大開，外型神似宋慧喬，加上173公分的高挑身材，有「8頭身宋慧喬」之稱，2016年閃嫁企業家，未料結婚才2年就離婚，為了養家和照顧女兒，承受不少壓力，近來她為了生計，僅穿小背心接業配，豐滿身材引起關注。

鄭佳恩婚後前夫利用她的知名度行騙，次數高達660次，詐騙金額共132億韓圓（約台幣3.4億），兩人離婚後，也沒有贍養費，她獨自扶養女兒，為了生計她不時會接業配，近日她替沐浴產品業配，穿著細肩帶背心的她，賣力在浴室介紹。

鄭佳恩為生計接業配，鏡頭前解放。(圖／翻攝自IG)

鄭佳恩更直接沐浴起來，濕身透出苗條身材曲線，渾圓雙峰更是呼之欲出，畫面相當養眼，加上凍齡美貌，根本看不出她今年已42歲，還是一個孩子的媽。模特兒出身的鄭佳恩，曾當選慶南地區的韓國小姐，演過《19歲的純情》、《主君的太陽》等韓劇。

2016年奉女成婚，閃嫁企業家老公，未料才結婚2年就離婚，據悉，前夫曾以詐騙罪受到處罰，但卻對她隱瞞，婚後又利用她的名義詐騙，她只好以詐騙罪及違反特定經濟犯罪加重處罰等相關法律起訴前夫。

(中時新聞網)