新北市鶯歌區永吉社區發展協會1992年成立，長期關懷地方長者，由於社區65歲以上長者人數約占里內人口的12.7％，近年來社區積極成立手機攝影教學班、太鼓班、手語班等長者課程，更建立社區關懷據點、C級巷弄長照站，設計延緩失能失智課程。

永吉社區發展協會今舉辦長照站擴大揭牌典禮，將社區服務處與頂樓的吉德宮土地公廟做結合，原本社區活動中心有積水問題，經地方人士協助將吉德宮地面重新鋪設、整修，除了解決漏水狀況外，也順便擴大長者活動中心。社區理事長陳長陞表示，永吉社區發展協會每周5日都有各種不同的課程，其中太鼓班、長青歌唱班與永吉國小合作，校方提供教室、活動空間讓長者學習。

永吉國小校長鍾信昌表示，學校社區化一直是校方努力的方向，未來會與社區發展協會商討更多合作的可能，結合社區據點服務，讓學童走入社區與長者互動，過去學校就曾利用生命教育課程，邀請社區長者與學童分享生命經歷，也讓學童在社區共餐時段送紅鴨蛋給長者，希望藉此讓學童擔任志工、關懷長者，未來社區若有相關活動可以在學校發展也會盡全力支持。

鶯歌區長施明慧表示，鶯歌區目前有6個C級巷弄長照站、22個銀髮俱樂部，每月提供6600人次的關懷服務，永吉社區發展協會是鶯歌區歷史悠久的關懷據點，提供給長者的課程相當多元，每周也會打電話關心長者狀況，這次擴大巷弄長照站將為鶯歌長者帶來更美好的生活，公所也將努力推動長者福利。

(中時 )