大葉大學食生系副教授吳建一(左)指導碩士生江育昌(中)，研發絲素蛋白膜在微生物燃料電。（謝瓊雲攝）

大葉大學食生系碩士生江育昌獲國際研討會第一名。（謝瓊雲攝）

大葉大學食生系研發絲素蛋白膜，可作為燃料電池的質子交換膜。（謝瓊雲攝）

微生物燃料電池發電正夯，但是陰、陽極之間的質子交換膜卻要價不菲；大葉大學食品暨應用生物科技學系碩士生江育昌，從蠶繭萃取出絲素蛋白膜代替質子交換膜，透過對照實驗證實其生物相容性與發電效益，一舉拿下國際研討會的論文第一名。

逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心辦理「國際生物氫能暨生物程序研討會」，由大葉食生系副教授吳建一指導江育昌，用絲素蛋白膜代替質子交換膜，應用於微生物燃料電池發電，勇奪論文第一名。

吳建一指出，實驗室獲教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」，研發出既能淨化廢水又能發電的「綠藻電精靈：微生物燃料電池」。其原理是微生物經厭氧作用，把汙水裡有機物的化學能，轉換成電能，陽極、陰極間需要一片質子交換膜，目前國際大廠生產燃料電池使用的質子交換膜，單價相對較高，為提高大家使用綠色潔淨能源的意願，因而促使實驗室思考如何採用農業廢棄物來製作質子交換膜，讓整個製程更加友善環境。

江育昌表示，過去絲素蛋白主要用於紡織工業和醫療材料工業，而絲也是奈米級電容器材料之一，因此嘗試把絲素蛋白應用到微生物燃料電池上。

江育昌說，絲素蛋白是由蠶絲被製程中被淘汰的蠶繭萃取出的，他將不同比例的絲素蛋白做成薄膜，並與標準質子交換膜實驗對照，證實絲素蛋白膜的生物相容性，使用在一端細菌、一端藻類的微生物燃料電池時，並不影響藻類的汙水處理效果，同時發電效益也是可行的。

(中時 )