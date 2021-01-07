鈺齊-KY（9802）7日公布自結2020年12月合併營收14.7億元，月增64.62％、年增0.98％，創單月營收歷史新高；累計2020年合併營收113.46億元、年減11.66％，若以美元計價，僅年減7.53％，創同期營收次高。

鈺齊表示，2020年第四季雖然仍受貨櫃不足而影響國際交通運輸時程，然在客製化（訂單式）的生產模式下，各品牌客戶仍會持續積極拉貨，以因應各地區經銷商提貨需求。

鈺齊認為，短期雖仍存有運輸遞延現象，但終將不會影響2021年春夏鞋款整體出貨表現，也不會影響整體秋冬季量產訂單（出貨時間大約介於4月～10月）的下單積極度，反而因為新冠肺炎疫情，而加速人們改變生活步調，及消費習性，更深刻體認到經濟發展與健康生活必需平衡兼顧。

在健康意識抬頭，及追求品味生活之下，全球運動休閒，已蔚成風氣，如登山健走、越野跑步、自行車、健身及各項球類運動等，也從追求快時尚，轉化成更為重視功能性、舒適性與整體穿搭性。

鈺齊指出，邁入2021年的後疫情時代，製鞋產業將面對許多不同的機會與挑戰，然公司經營管理底蘊實力，將會造就差異化發展，而供給面與需求面，也將有所調整，自2020年下半年以來，公司已加快擴增集團產能，並積極提升各種軟硬體實力，包含ESG（環境、社會、公司治理）各項布局，因而與各品牌客戶間的合作夥伴關係，更加緊密，亦同步明顯感受到大部分國際品牌，對後市開發鞋款與量產訂單需求的強勁增長力道。

展望未來，鈺齊在全體經營團隊齊心齊力之下，集團開發量產能力，及產銷營運規模，將可更上一階。

(工商 )