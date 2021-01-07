美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於當地時間7日凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。蓬佩奧表示，台灣為美國可靠夥伴與蓬勃民主政體，且展現出「一個自由的中國」所能達成的成就。
香港經濟日報報導，蓬佩奧在發表聲明談論香港議題時，在最後宣布，克拉夫特將訪問台灣。但蓬佩奧並未透露克拉夫特訪台日期。
蓬佩奧表示，台灣是個可靠夥伴與蓬勃民主政體，即便中國共產黨試圖削弱其成功，但台灣仍繁榮興盛，且「展現出一個自由的中國所能達成的成就」。
(工商 )
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於當地時間7日凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。蓬佩奧表示，台灣為美國可靠夥伴與蓬勃民主政體，且展現出「一個自由的中國」所能達成的成就。
香港經濟日報報導，蓬佩奧在發表聲明談論香港議題時，在最後宣布，克拉夫特將訪問台灣。但蓬佩奧並未透露克拉夫特訪台日期。
蓬佩奧表示，台灣是個可靠夥伴與蓬勃民主政體，即便中國共產黨試圖削弱其成功，但台灣仍繁榮興盛，且「展現出一個自由的中國所能達成的成就」。
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