中華職棒富邦悍首度將春訓地點移師至嘉義市KANO棒球場舉行，嘉義市長黃敏惠致贈禮物給球隊。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中華職棒富邦悍首度將春訓地點移師至嘉義市KANO棒球場舉行，右為前旅日球員郭俊麟，現為富邦隊球員。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中華職棒富邦悍首度將春訓地點移師至嘉義市KANO棒球場舉行。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

領隊蔡承儒於必勝列車車票上寫上個人目標。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中華職棒富邦悍首度將春訓地點移師至嘉義市KANO棒球場舉行，今7日開訓，嘉義市長黃敏惠受邀出席。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中華職棒富邦悍首度將春訓地點移師至嘉義市KANO棒球場舉行，今7日開訓，嘉義市長黃敏惠受邀出席，除為球員加油打氣，也感謝富邦悍將選定KANO棒球場作為球隊春訓比賽場地，總教練洪一中也說，開訓第1天，感謝市府提供好的場地讓球員使用，在大家用心努力下，希望今年為富邦拿下第一座總冠軍。

富邦悍將今開訓，展現旺盛的企圖心，昨6日更宣布簽下第6名洋將，為28歲右投手優瑪，將以「育成洋將」之姿為球隊效力。富邦育樂股分公司董事長兼富邦悍將領隊蔡承儒指出，每年球隊的目標即是總冠軍，希望延續去年下半季的氣勢，達成去年沒有達到的目標。

蔡承儒說，因去年的經驗，了解在疫情下找洋將程序較為複雜，但若洋將能早點接受完整春訓，狀況都會比較好，希望在2月底前，所有的洋將都可以到齊，並進一步表示，過去比較少室內的空間，包含重訓室等，而嘉義市符合球隊需求，希望藉此提供球隊更好的訓練基地。

春訓團拜儀式上，球員們除持香祈福，也因應春訓移師至嘉市，製作出象徵嘉義市小火車的必勝列車車票，由球隊成員含蔡承儒、洪一中等人簽名，同時寫上個人目標，希望在搭上必勝列車，達成總冠軍目標，同時現場也進行新人宣言儀式，新入團的新秀成員在小舞台上喊出個人目標，最後由洪一中揮舞隊旗，帶領球員高喊口號「富邦悍將Fight On」，宣告春訓正式展開，備戰2021。

黃敏惠說，嘉市KANO棒球場是百年球場，很多選手都曾在此比賽過，付出汗水及淚水寫下輝煌的故事，富邦悍將選擇嘉市作為訓練基地，她代表市民表示歡迎，「只要在這邊練習過，一定會成功」，期望以最好的氣候、最好的場域、最好的球隊在這裡拿下最好的成績。

教育處指出，KANO棒球場在地服務100餘年，在市府積極努力下，教育部體育署全力支持補助經費，雙方共同投入1億2150萬元整修百年球場，整修項目包含球場排水系統、天然草皮、內野座椅全數更新、記分板、廣播系統、貴賓室座椅更新等，連同球員最重視的重訓室、水療池也都納入本次整建工程中。

教育處強調，希望藉由此次和富邦悍將建立的良好合作關係，提供球隊一個全新的球場做為訓練、比賽之用，同時市府也藉此推動運動經濟，讓市民享受最精彩的棒球賽事，創造三贏局面。

(中時 )