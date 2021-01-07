7日日股收紅並創逾30年新高。美國公債殖利率攀升，因民主黨席捲喬治亞州參院兩席席位後，外界認為另輪疫情振興方案可望順利推出，有助景氣復甦。日經225指數收27490.13點，上漲434.19點，漲幅1.6%。東證股價指數收1826.3點，上漲30.12點，漲幅1.68%。

日經早盤漲最高時曾觸27624.73點，收盤扭轉連四黑頹勢，並又創逾30年，也就是自1990年8月以來最高紀錄。

東証指數早盤中漲幅一度為2.24%，至1836.37點，除上漲至2020年底高價位外，也是2018年10月以來最高水平。

將卸任的美國總統川普，其支持者大鬧美國國會，迫使國會暫停認證新總統拜登當選，但華盛頓特區的大混亂，並未打亂多方布局腳步。

Monex首席策略分析師Takashi Hiroki表示，這次美國國會的亂象，似乎是川普任期總統四年來的最後縮影，但沒人認為美大選結果就會因此翻盤。

美國公債殖利率急升，也帶動身為美債主要投資者的日本銀行和保險業者，這些金融股族群的股價。保險商第一生命控股大漲7.4%，銀行股中，SMFG漲5.5%，瑞穗（Mizuho）漲3.3%，三菱UFJ也漲3.5%。

早盤中，景氣循環股也寄望美國出台更大規模的紓困計畫，股價也連帶走高。鋼鐵類股漲5.2%，新日鐵飆漲7.8%，日立造船（Hitachi Zosen）更是巨揚13.7%。

民主黨參院選舉大獲全勝，再生能源族群跟著得利，Renova大漲10.6%，股價創新高。休閒相關族群如鐵路業者等，出現跌深反彈現象。

三井住友信託資產管理(Sumitomo Mitsui Trust Asset Management)首席策略分析師Hiroyuki Ueno表示，若大東京進入緊急狀態，對整體經濟影響將比第一次要小得多，因為僅限於東京地區，影響層面很有限。

消息指出，川普政府正考慮將中國大陸阿里巴巴集團，也打入黑名單後，大股東軟銀下跌1.6%。

(時報資訊)