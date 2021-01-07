全球最大水泥製造商拉法基霍爾希姆(LafargeHolcim)周四宣布，將從普利司通美國(Bridgestone Americas)手中，以34億美元買下Firestone Building Products。

建築材料公司Firestone Building Products專營美國商業屋頂業務，去年銷售18億美元，獲利約2.7億美元。

收購方為瑞士建材公司LafargeHolcim，該公司近期的策略為小型的補強式收購，公司表示，將以現金和債務進行交易。

收購的業務為日本普利司通的一部分，推進LafargeHolcim在美國的業務，在美國年銷售額將推進到60億美元。

該瑞士公司指出，希望將平面屋頂業務轉到歐洲和南美。

LafargeHolcim執行長Jenisch指出，有了Firestone，可以強化公司最大市場美國的業務，並可以為公司建立一全球成長和創新平台。

(時報資訊)