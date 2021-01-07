台中一名人夫結婚3年，老婆的肚皮始終沒動靜，求醫後人夫才透露，因為老婆啪啪時「太會叫」，讓他聽到瞬間就軟掉，性致全沒，結婚3年等於沒有一次真正行房。

婦產科醫師詹景全日前在電視節目《醫師好辣》透露，這對年輕夫妻結婚3年遲遲沒有小孩，特地從台中北上找他就診，由於不孕症需經過抽血、超音波、輸卵管攝影等流程，夫妻倆的時間又很趕，於是先安排超音波檢查。

超音波檢查必需探頭進入女性私密處，查看子宮內膜、卵巢是否有異，沒想到，才碰到陰道口，女方就不斷叫喊「啊～你先讓我準備一下！」，這時丈夫立即跳出來對詹景全抱怨表示，太太很敏感，每次準備交合就會痛得大叫，讓他瞬間就「縮了」，所以3年來從沒成功行過一次房，詹景全聽後當場傻眼直呼「這樣當然會不孕啊！」。

為了解決這對夫妻的不孕問題，詹景全先替女方麻醉，再撐鬆私密處減緩疼痛，然後請泌尿科給男方開威而剛，給女方開止痛藥，並提醒夫妻倆做愛愛時務必全身放鬆，或喝點紅酒培養氣氛，果然3個月後就傳來懷孕好消息。他最後笑道，女方後來讓醫師做內診，結果她還是一直喊「你先讓我準備一下！」最後只好剖腹生產。

(中時新聞網)