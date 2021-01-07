美國驚傳有川普支持者，闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨拜登勝選，引發衝突，據了解已有4人死亡，52人被捕，綠委何志偉認為，這是少數的情緒失控狀態，綠委鍾佳濱說，目前看來，狀況仍在掌握中，相信美國有能力向世界展示民主國家具備的素養。

何志偉表示，台灣身為美國之友，自己身為國會議員，對此感到難過、傷心，相信這不是美國的主流民意，只是部分、極少數的情緒失控狀態，對於民主國家的自主修復能力有信心。

鍾佳濱指出，以目前民主國家當中，美國算是歷史相當悠久的，美國社會自然能根據美國憲法賦予的職權，處理群眾抗爭事件，不過因為此事牽涉到政權改選的衝突，而美國又是人民能夠合法擁有槍枝的國家，所以對台灣來講，很難去想像，在政權轉移中有流血事件發生。

鍾佳濱說，從目前狀況看來，美國仍掌握狀況，而民主國家的過程，不會一路順遂，但社會應該展現包容能力，美國本身應該有能力向世界展示，民主國家應具有的民主素養。

(中時 )