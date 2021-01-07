行政院長蘇貞昌今天在行政院會特別指示海委會、財政部、農委會、內政部及法務部等單位，春節將至，在這段期間加強查緝走私及違法肉品，不能有破口。

年節將近，蘇揆今指示海委會及相關部會，加強海上及海岸線的走私查緝，尤其對於漁船與商船等入港查察等。務請嚴格稽查船員可能會攜帶相關違禁物品或肉製品，甚至是未吃完的打包食品等。

蘇揆也要求財政部關務署，針對海關查緝進口貨物，提升查驗強度與比例；請內政部警政署等相關單位，嚴以查察包括小三通等貨物進出；對於漁民海上出入、漁船、漁貨及船員本身所持有物品，特別是違法肉品，蘇揆也指示農委會加強查緝，並持續防堵非洲豬瘟。

另外，對於過年期間可能有犯罪集團會利用出入頻繁的情況挾帶或趁隙從事違法行為，蘇揆也指示法務部調查局針對國內是否有異常情資等，嚴格把關；蘇揆強調，年節期間，相關防疫、走私等務必不能有任何破口。

(中時 )