彩色口罩傳出偶氮染劑致癌的消息，引起民眾恐慌，毒物專家招名威教授日前表示，偶氮染劑製造的口罩只有在特殊環境下，像是極酸、高溫的狀況下才會分解、釋放出致癌物，正常使用並不會致癌。胸腔科醫師黃軒指出，若真的想用彩色口罩，可以選藍、綠、粉紅等常見顏色，這3種顏色都是使用色母粒著色，是安全的色彩。

台中慈濟醫院胸腔暨重症専科醫師黃軒在部落格《探路客》指出，醫護人員多採用藍色或綠色的外科口罩，因為藍、綠、粉紅等常見顏色都是使用色母粒着色，因此這三種顏色，都是安全的色彩口罩。

黃軒表示，大部份口罩都是用類似影印機的方法，將大豆油墨或食物級油墨印在口罩上，常用於製作卡通、花紋口罩，不易脫色，也是安全的印刷方法，但少部份業者是用浸染的方式，這才真的有偶氮染料的問題。

黃軒建議，不要買目前夜市地攤、菜市場等通路的10元、20元便宜彩色口罩，因為大豆油墨或食物級數的油墨印製的口罩，不易脫色成本高，不會這麼便宜，但這些地方販賣的口罩連盒裝標示都沒有，最好別買。

招名威3日在臉書表示，偶氮染劑價格便宜，普遍用於紡織品，而偶氮化合物非常穩定，要讓它分解、有致癌風險，只有在特殊環境下，像是極酸、高溫情況，才可能會釋出致癌物，但也不一定是致癌的苯胺化合物，口罩只要別三不五時用舌頭舔口罩，這些染料不至於會過量進入人體，無須緊張。

招名威說，很多國家隊醫療口罩的不織布並非化學染色，而是採用「色母粒」的熱塑樹脂材料着色劑，加上PP塑膠粒經高溫高壓融噴成彩色不織布，再加工成口罩，沒有經過化學染色，因此不會出現AZO染劑的問題。建議選擇有認證的醫用口罩相對安全，並提醒口罩是消耗品、有時效性，千萬不要一個口罩戴超過一天。

(中時新聞網)