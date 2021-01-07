好市多賣場許多特色商品、美食，受到不少消費者喜愛。一名網友逛好市多時，店員表示有新甜點上架，便順手買了一盒，沒想到被家人吃剩下5個，讓他驚呼「應該真的不錯吃」，網友看了他的分享後，紛紛表示「這是兩年前消失的神級甜點」。

原PO昨（6）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享表示，逛好市多賣場經過甜點區時，聽到店員說有新產品「紅豆麻糬奶油酥」，便順手買了一盒回家嘗鮮，豈知，一盒15入被家人吃剩5個，他一看驚呼「那應該真的不錯吃」，家人也透露「烤過口感更好」。

好市多一款神級甜點重新上架，網友買回後家人立刻掃剩5個。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO透露一盒15個，被家人吃到剩5個。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「氣炸完超酥，甜度也減半」、「昨天有買，超好吃」、「烤過，熱熱的好吃，不小心一次吃3個」、「很好吃，吃完真的超級罪惡」，也有人表示，這款甜點是眾甜點中甜度偏低的，且烤過也不用擔心裡面的餡會流出。

不過，有不少老顧客看到原PO的照片直呼，「不是新品，是季節商品」裡頭的餡料會依照季節輪流上架販售，口味包括紅豆麻糬、芋頭及檸檬。因此不少網友相當興奮驚呼，「是消失兩年的神級甜點」、「天啊！這是傳說中的酥到翻天麻糬QQ紅豆酥餅啊」、「強勢回歸了」。

(中時新聞網)