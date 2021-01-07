大陸女星董璇2019年結束與高雲翔的8年婚姻，恢復單身的董璇，把重心放在演藝事業和女兒上，董璇近期接連有《有翡》、《拆案》等戲播出，而董璇稍早在微博曬健身辣照，還不忘為新戲宣傳，但網友全把焦點放在她的深V美胸和蠻腰上。

董璇今（7日）在微博辣曬運動照，並寫下：「降溫、宅家、健身、看拆案」，照片中，董璇一身運動裝，綁著高馬尾的她，上穿黑色的運動內衣和黑色貼身長褲，大方露出纖細蠻腰、一雙長腿，而胸口深V設計，更是讓董璇的有料上圍若隱若現，畫面性感又不失健康美，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

董璇曬健身辣照，深V美胸和蠻腰全都露。（圖／取材自董璇微博）

保養有術的董璇，肌膚白皙、細緻，前凸後翹身材曲線超養眼，完全看不出董璇已41歲，網友也紛紛狂讚：「璇姐這身材太絕了」、「姐姐好自律，身材好」、「董璇姐姐是不老女神啊 身材依然保持的這麼好」「迷人的腰線」。

董璇除了網絡劇《拆案》外，她近日在古裝戲《有翡》飾演辛辣狠毒的「段九娘」，董璇和女主角趙麗穎有不少武打戲，但董璇日前卻被指武打動作太假，對此，董璇則霸氣做高難度的一字馬動作，並寫下：「九娘的腿就是腿，穿了棉褲像假腿」，原來假腿風波都是棉褲惹的禍，而董璇的高EQ回應更是被網讚爆。

董璇豪做一字馬，回應武打動作太假。（圖／取材自董璇微博）

(中時新聞網)