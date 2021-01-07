日本豐田汽車7日表示，2020在中國大陸一共賣了180萬輛汽車，年成長率為11%。豐田這亮眼的銷售數字，也縮小與福斯集團(Volkswagen AG)和通用汽車(GM)在中國大陸，這個全球最大汽車市場上的銷售差距。

中國大陸，一直都是日本最大汽車製造商豐田的重點銷售市場。豐田也與中國大陸的一汽和廣汽建立合作夥伴關係，並正在增加電動汽車的新車產線，以滿足當地政府要求。

同時，豐田汽車也在中國大陸賣出22萬3700輛進口高檔的凌志汽車(Lexus)，銷售年增率為11.5%。

為防止冠狀病毒傳播，中國大陸曾實施旅行管制措施，各大汽車製造商的銷量，在2020前幾個月曾大減過。但是，下半年呈現V型反彈，故中國大陸整個汽車產業，2020預估僅小降1.9%左右。

豐田汽車並沒有公布，2021年在中國大陸的銷售目標。不過，競爭對手美國通用汽車，2020年在中國大陸賣出290萬輛，比2019年少了6.2%。德國福斯汽車在2019年的銷量超過300萬輛，但尚未宣布2020年在中國大陸銷售額。

此外，豐田宣布與幾家中國汽車同業，合組氫燃料電池系統公司。同時，也與具有中國大陸官方背景的新創公司小馬智行(Pony.ai)，合作開發自動駕駛技術。

(時報資訊)