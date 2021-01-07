權值股帶動下，韓國KOSPI指數7日收盤又創歷史紀錄。受到美國拜登完全執政，景氣可望出現復甦等利多帶動，盤中指數曾觸3055新高點。KOSPI指數收3031.68點，上漲63.47點，漲幅2.14%。

韓國KOSPI指數在6日，有史以來首次突破三千點大關，投資人寄望科技大廠因出口暢旺，可望帶動大盤再上攻一波。三星電子領軍上漲2.43%。三星電子第四季獲利，外界預期將可大增33%。

至於同業的SK海力士，股價漲2.7%，盤中一度飆升逾4%。至於樂金化學與現代汽車，也分別上漲8.1%和1.5%。

美國6日完成的參院大選，拜登的民主黨大勝川普為首的共和黨，因此拜登也順利完全執政，免除跛腳命運。

韓國國內，政府最新統計是新確診數為870位，連續三天都在千位以下。

外資買超1101億韓元，約1.01億美元。最新匯價，目前1美元可兌換1087.3韓元，韓元貶值0.16%。

(時報資訊)