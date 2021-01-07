外傳新竹縣竹東、峨眉、北埔、橫山4鄉鎮公所7日上午遭廉政署搜索，起因為水銀路燈汰換成LED的落日計畫採購案疑有弊，相關單位證實有此事，不過此案由廉政署主辦，事涉原因、搜索地點、人數等尚待廉政署釐清，遭指涉的橫山、北埔鄉公所則回應「查無此事」，竹東鎮公所、峨眉鄉公所則尊重司法調查。

外傳因2018年度落日計畫，由水銀路燈汰換成LED燈一案，導致上百名廉政署官員搜索竹東、峨眉、北埔、橫山4鄉鎮公所，並帶回數名涉案人調查，不過橫山鄉長張志弘、北埔鄉長莊明增皆駁斥此事，均指「查無此事」，7日未見廉政署官員、調查官、檢察官上門，駁斥遭到搜索一事。

據了解，此案源於2017至2018年的LED燈的落日計畫採購案，竹東鎮、峨眉鄉公所遭檢舉圖利廠商，其中竹東鎮公所涉及金額較大，包含代表會、鎮公所的建設課都遭搜索，廉政署並帶回數人詢問。峨眉鄉公所亦在搜索名單中，不過2鄉鎮公所均指出，案件仍在調查，若有涉及不法，也尊重司法。

由經濟部能源署補助的LED燈落日計畫，為汰換原有水銀路燈，改為節能的LED燈，省電也增加照明，新竹縣各鄉鎮公所均有爭取此補助，汰換原有燈具，未料竟爆發疑似圖利廠商的風波，詳細案情

(中時 )