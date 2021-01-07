台中市大里區仁堤路仁堤公園前，7日中午發生機車撞貨車的不幸意外，機車未嚴重受損，但機車騎士及乘客仍一死一傷。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區仁堤路路面平直，車速快，警方呼籲車輛需限速行駛。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區仁堤路仁堤公園前，7日中午12時03分發生機車撞貨車的不幸意外，貨車左轉仁堤公園時，23歲祝姓男子騎乘機車，後座載著22歲的張姓男子，撞上貨車的右後輪，張男當場沒有生命跡象，送醫急救後於12時55分宣告不治，51歲的貨車司機郭男，在現場嚇傻，喃喃自語說，我真的沒看見！我自己也有小孩啊！

據悉當時，郭男駕駛的貨車沿著仁堤路往立仁橋（大里）方向行駛，祝男與張男是中部某大學同學，當時祝男騎重機車，載張男沿著仁堤路要到803醫院做體檢，疑似看到貨車左轉時，煞車不及，直接撞到貨車右後輪。

撞擊後，後座的張男當場沒了生命跡象，送往大里仁愛醫院急救後仍不治，祝男身體多處受傷，雙腳骨折，地上留下一大攤的血跡。

霧峰交通分隊小隊長王世建表示，二方酒測均無酒精反應，貨車司機郭男稱，轉彎時未注意到對向有來車，祝男疑似煞車不及才撞上，呼籲轉彎車一定要禮讓直行車，訊後依過失致死將郭男移送法辦。

(中時 )