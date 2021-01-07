多年以來不見起色的筆記型電腦市場，在2020年因為疫情影響，導致的在家上班、遠距上課需求，在2020年寫下2億台的出貨量，創歷史紀錄。市調機構TrendForce預估，在疫情未顯趨緩的趨勢下，2021年筆電出貨量還會再往上攀升，其中蘋果M系列晶片的MacBook以及Chromebook的成長都相當強勢。

全球筆記型市場2019-2021出貨量與年成長率。（摘自TrendForce）

Chromebook 2019-2021出貨量與年成長率。（摘自TrendForce）

整體來看筆電市場，因為疫情推升的遠距工作、遠距上課潮流，讓筆電出貨在2020年寫下2億50萬台的出貨量，相比2019年同期成長22.5%，雙雙創下歷史紀錄。而在2021年，筆電需求依舊因為在家工作、遠距教學的需求高漲，預估出貨量會再向上攀升，達到2億1千680萬台的水準，達成約8.1%的年成長率。

而因為遠距工作、遠距教學的需求，是推動筆電出貨的一大動能，強調視訊會議品質的設計，例如AI、相機模組、聲音品質、去除背景噪音、影像品質等規格，將會是筆電廠商在今年著重的面向。

而以作業系統來說，Chromebook的強勢在2020年導致Windows系統筆電的市占首度下滑至80%以下。因爲Chromebook的市場潛能強勁，TrendForce預估Windows很難將失去的市佔率奪回來，而預估至今年底為止，筆電市場中，Windows、Chrome OS以及macOS的市占預期是70-75%、15-20%，以及10%以下。

TrendForce指出，在2020年，Chromebook出貨量2960萬台，寫下74%的驚人年成長率。在2021年，預估Chromebook仍舊強勢，有望寫下4千萬台的出貨量，預估年成長率則有37%。

在2020年，蘋果首度推出採用ARM架構的M1處理器，這類筆電在2020年取得0.8%市佔。由於M1系列Mac在軟體、硬體以及服務（SaaS）面全面整合，以及預期蘋果有可能在春季推出14吋與16吋新品，預估至今年年底M系列MacBook的市佔將會急速攀升至7%左右。

在2020年，AMD Zen+架構的處理器也被更多筆電廠採用，其市佔從2019年的11.4%，累積至2020年底已經達到20.1%。綜合AMD處理器以及M1系列處理器預計將在2021年各自佔有約20%、7%的成果來看，將對於英特爾（Intel）帶來更大壓力，勢比得要推出更具競爭力的產品，並以有效的行銷策略來因應。

(科技)