來自日本大阪的27歲女星桃世Momo（ももせ もも），擁有全世界最豐滿的上圍，她憑M罩杯的不科學身材走紅寫真界，在雜誌《週刊SPA！》舉辦的2020水着界魂Award脫穎而出，得到Lily Franky大獎殊榮。

桃世Momo擁有充滿東方味的微鳳眼，留著一頭烏黑亮麗的長髮，三圍是63-45-41，M罩杯的雙峰比頭還大，身材比例宛如從漫畫中走出來。

出道前，桃世Momo是幼稚園老師，最擅長的是哄小朋友睡覺，因緣際會進入演藝圈，由於身材太罕見，很快地打響知名度，對於這次的獲獎，桃世Momo感到非常榮幸，為了答謝廣大的粉絲，她特地為雜誌拍了一組清涼寫真，響應即將來到的牛年，穿上一套cosplay乳牛造型服裝，還戴上牛角，在IG拍攝一段短影片向大家拜年。

除了母語日文，桃世Momo也照顧到其他國家的粉絲，用英、中、韓等多種語言留言，被許多網友大讚：「你太可愛了甜心」、「上帝奶牛必須支持」、「超性感」、「你很漂亮」、「想喝牛奶了」等。

桃世Momo的打扮很多元，她曾化身日本神社中的巫女，露出超級深邃的事業線和雪白北半球，性感的模樣再度讓網友大吃冰淇淋。

(中時新聞網)