基隆外木山湖海路一處常有人亂丟垃圾，當地一名張姓男子看不下去翻找垃圾找出帳單地址，自費郵資將垃圾寄回去，盼能遏止惡行。（翻攝照片）

基隆外木山湖海路一處常有人亂丟垃圾，市府環保局雖設監視器開罰，但仍有人照丟，當地一名張姓男子看不下去翻找垃圾找出帳單地址，自費郵資將垃圾寄回去，希望遏止惡劣行為。

當地居民今天表示，湖海路一處常有人拿垃圾來丟，造成環境髒亂、異味飄散，很多流浪狗也因此靠過來找食物；甚至還有人開車經過時搖下車窗，就直接就把一大包垃圾丟出來，附近居民及店家不堪其擾，每天都看到清潔隊來清理垃圾。

在當地開設咖啡店的張姓民眾說，有一次他在當地垃圾袋中找到帳單地址後，再去超商自費郵資寄回去，雖然讓他破費，但就是要讓亂丟者有所警惕，希望不要再來亂丟，增加環保人員負擔。

基隆市環保局職業安全衛生管理科長甘乃如說，當地有民眾檢舉後，環保局已列為取締重點、設置告示牌，並在去年11月時，裝設移動式監視器，錄下違規亂丟垃圾行為，至今已舉發約50件，都依廢棄物清理法告發新台幣1200元到6000元罰鍰，呼籲亂丟垃圾的民眾切莫認為不會被舉發到。（編輯：張銘坤）1100107

(中央社)