大陸人氣女星孫儷因《後宮甄嬛傳》、《那年花開月正圓》等等電視劇暴紅，成為一線女演員，而她有一個同父異母的妹妹孫艷，當年她在拍《甄嬛傳》時就讓愛表演的妹妹客串，出場畫面不多但表現不俗；日前孫艷曬出她在北京電影學院的期末表演照，漂亮又充滿氣質，讓人眼睛為之一亮。

孫儷的父母在1995年離婚，她跟著母親生活，父親則再婚並生下孫艷，而孫儷十分疼愛妹妹，從小就會照顧她及帶她出去玩，在相處過程中她發現孫艷能歌善舞，好好栽培將來會有一片天；2011年孫儷拍《甄嬛傳》時，讓孫艷客串玉嬈小時候，在兩人同框時就能看出她有多疼惜寶貝妹妹。

孫艷昨日曬出近況照，高顏值又充滿氣質，讓粉絲都期待她將來的發展。(圖/ 摘自孫艷微博)

孫儷十分疼愛她的妹妹，不僅帶著她客串一些電視劇，每每講到妹妹都讚不絕口。(圖/ 摘自微博)

孫艷在客串過《甄嬛傳》，清楚自己喜歡表演，陸續還客串過一些電視劇和姊夫鄧超主演的電影《惡棍天使》；後來孫艷更不給姊姊漏氣，在2020年參加高考，獲得上海市表演統考第6名，和北京電影學院表演專業第21名，孫儷先前就曾公開誇妹妹漂亮又是學霸，毫不掩飾對她的喜愛。

昨（6）日孫艷在微博分享她在北京電影學院的期末作品照，她的顏值和演技都隨著時間大大升級，在一群學生合照中格外顯眼；網友也都相當看好孫艷，紛紛留言表示支持，「期待孫艷未來能和孫儷一起合作」、「有姊姊、姊夫磨演技，更讓人期待」、「孫儷妹妹太漂亮了吧」。

(中時新聞網)