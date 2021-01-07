一名女熊貓外送員遭富王鴨肉飯店員辱罵，風波持續延燒。（圖／翻攝自爆怨公社）

先前鬧得沸沸揚揚的富王鴨肉之亂，今(7日)疑似是富王鴨肉的小老闆在臉書上指出，已準備1萬元和熊貓外送員進行和解，若金額不夠，「再加2千也可以」，態度讓網友看了嗤之以鼻。對此，有網友對事件的引爆點「拖單」發出疑問，他不解這樣對店家有何好處，就有內行揭2原因，讓網友看完秒懂。

這場糾紛的起因，原是女熊貓店員向店家確認自己餐點是否備好，不過問了3次都無下文，現場客的餐點也比外送員的還快出餐，最後女熊貓忍不住，質疑店家根本是在拖單，沒想到卻反遭店員狠嗆，「很跩喔，馬的咧破查某咧，沒有被人家打過是不是？等毛長齊再來說啦」。讓大批網友看完拳頭都硬了。

事件曝光後，風波持續延燒，昨(6日)就有網友好奇在PTT上詢問，自己從沒用過熊貓訂外送，不太清楚詳細運作方式，「若排除針對特定外送員，或是要惡整對方，不然素昧平生，拖餐到底對店家有什麼好處啊？」

貼文發出後就有內行點出關鍵2原因，分別是和店家拚翻桌率、利潤有關，「外送的賺最少，賺最多的(現場客)優先啊」、「利潤超低啊，當然不想做」、「舉例來說，賣現場客人賺100元，外送平台只賺70元」、「外送被抽三成，當然先弄現場的」。

(中時新聞網)