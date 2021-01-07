轟-20隱形轟炸機現身中方空軍招募片中

轟-20 隱形轟炸機久聞樓梯響，而中方空軍在5日晚公開的2021年招飛宣傳片中，終於首度正式秀出它的身影。

據《環球時報》和《戰區》（The War Zone）網報導，在251秒短片的片尾，出現了一架被白色布幕覆蓋的神秘轟炸機。而從無垂尾飛翼式佈局的輪廓看來，它顯然是擁有雙進氣道設計的轟-20轟炸機。

就在揭下幕布時，鏡頭突然轉開，但在飛行員頭盔上映現的倒影中，可看到酷似美國B-2「幽靈」（Spirit）和B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機的設計。由於這是解放軍首度暗示，下一代長程隱形戰略轟炸機的設計，因此有分析家說，轟-20或許很快就會首度公開亮相。

北京軍事分析家魏東旭說，從輪廓看來，轟-20將如外界所預料的，類似美國B-2轟炸機，雷達橫截面已降到最低。他說，這可能意味著中方在轟炸機上獲得重大進展，而擁有世界級的戰略隱形轟炸機。

目前資料顯示，轟-20能搭載10噸彈藥，不加油的最大航程約為5,000英里（近8,050公里），遠比任何轟-6系列轟炸機都長。要是武裝長程攻陸巡弋飛彈，攻擊目標的能力更是可觀。此外，轟-20還能作為長程傳統武器卡車，賦予中方空軍擁有深入敵境，攻擊如指揮控制中心與防空節點，還有機場及其他重要基礎設施等重要目標的能力。

而對北京的對手，如美國與印度，還有其他亞太國家來說，轟-20帶來的新戰力將構成重大的新挑戰。

(中時新聞網)