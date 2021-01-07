「收到銀行寄來的帳單，把信封放一邊的回收紙類」，這是多數民眾在垃圾分類時常作的動作。RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人黃之揚說，「這有點不懂垃圾喔」，正確的作法是要把信封紙，和上面的塑膠薄膜分開！

該協會根據超過3萬7千份樣本、國內史上最大樣本的回收素養問卷調查，顯示高達九成民眾有回收習慣，卻有四成垃圾被分類錯誤，顯示台灣民眾雖多有回收認知，但回收知識卻僅在及格邊緣。甚至包括寶特瓶需完整回收、廚餘須分開等項目都不及格。

黃之揚進一步指出，民眾平常都會做回收，經常卻面臨垃圾桶標示不明 （52％）、不同地方規矩不同 （49％）、不知道該丟什麼類別 （48％）等問題，這些問題的解決也同時解決法規差異，並新創了商機。

RE-THINK台灣重新思考環境教育協會，與花旗(台灣)銀行、RC文化藝術基金會及foodpanda富胖達共同打造「回收大百科」，將101種垃圾拆解，透過風趣幽默的擬人化介紹，搭配活潑生動的雙步驟拆解與分類及懶人包，強調「每個迷路的垃圾，都有個丟錯的主人」，讓民眾能輕鬆學習、正確行動，幫助垃圾找到正確回家的路。

花旗（台灣）銀行政府事務暨公共事務長潘玲嬌表示，民眾對於垃圾的迷思無所不在，錯誤的回收方式往往讓回收價值功虧一簣。花旗希望再次藉由RE-THINK的創意與活力，提升民眾的回收知識，透過全新的『回收大百科』，從上游系統知識教育著手，同時響應環保署2030年環境保護計畫中「垃圾變資源」的具體目標。

(工商 )