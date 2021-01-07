滬深兩市7日雙雙收漲，上證指數連漲6日。兩市投資氣氛持續熱烈，成交額合計近人民幣（下同）1.22兆元，連續4日超過兆元。
香港信報報導，上證指數7日最多跌24點，跌幅為0.68％，低見3,526點，隨後止跌反彈，並以全日高點收盤，收報3,576點，上漲25點，漲幅為0.71％，成交額為5,457.1億元。
深成指7日先跌後漲，盤中最低見15,101點，下跌85點，跌幅為0.57％，終場以全日高點收盤，收報15,356點，上漲168點，漲幅為1.11％，成交額為6,707.95億元。
滬深300指數7日收報5,513點，上漲95點，漲幅為1.77％。創業板指數收報3,162點，上漲47點，漲幅為1.52％。
各類股方面，有色金屬股上漲逾2％。金融、鋼鐵、化工股持穩。水泥、電力股跌逾2％。石油股跌逾1％。房地產、煤炭股偏軟。
(工商 )
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