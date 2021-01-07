新年新氣象，不少民眾會選擇在這時添購3C產品，傑昇通信推出2021年首波快閃活動，集合6款5G手機，包含Apple、SAMSUNG、SONY、Google及LG Velvet等熱門品牌，每款折扣都超過2,000元，像是SONY旗艦機款Xperia 1 II最高能省1萬2千元，相當划算；即日起至1月31日，傑昇通信獨家回饋三星用戶，只要持三星手機至傑昇通信門市，先送200元配件購物金及抽獎券，再享有免費清潔手機及健診服務等回饋星粉。

新年換5G新機就趁現在，傑昇通信首波優惠的折扣的5G手機有iPhone 12、SAMSUNG A42 5G與A71 5G、SONY Xperia 1 II、Google Pixel 4a及LG Velvet，iPhone 12折扣超過2千，另外更祭出SAMSUNG A42、A71超低購機折扣4,000元~6,800元的優惠。傑昇通信更與三星合作，推出「眾星拱悅」星粉回饋活動，於1/7至1/31止，廣邀星粉回娘家保養手機，只要攜帶三星任一型號手機至傑昇通信門市，先送200元配件金，免費清潔手機及健診服務，還能參加粉絲月月抽活動，有機會抽中realme X7 Pro、SUGAR T50、鍋寶6L數位健康氣炸鍋、專業三軸穩定器、Pico C VR虛擬眼鏡及3C配件等多項大獎

與此同時，三星本月也加碼原廠登錄活動回饋星粉，即日起至2/28日，購買三星Galaxy Note20 5G旗艦系列登錄送Infinity Clubz 250可攜式藍牙喇叭（市價2,490元）、Galaxy S20 FE、A系列指定機種（A71 5G／A51 5G／A42 5G），登錄送Infinity Clubz MINI可攜式藍牙喇叭（市價990元）；三星平板Galaxy Tab S7登錄送書本式皮套（市價2,190元）、Galaxy Tab S7+登錄送書本式鍵盤皮套（市價6,990元）。新年要為親朋好友選購伴手禮或者想慰勞自己，更不能錯過三星在2021年的各項回饋活動。

傑昇通信首波新年快閃機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

除了SONY旗艦機款Xperia 1 II現折1萬2千元，繽紛如甜點蛋糕的LG Velvet也在優惠之列，折扣4,000元，傑昇通信獨家再送2,000元配件購物金+配件套裝組，於1/31日前回LG官網登錄還有雙螢幕配件（市價4,990元），即可搖身一變成為雙螢幕手機，只要15,990元，就可以入手，根本物超所值。擁有旗艦級的拍照能力的Google Pixel 4a，原廠建議售價15,990元，傑昇通信再降2,000元，為13,990元，想換5G手機的民眾不妨好好把握。

(科技)