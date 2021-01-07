司法審判必須縝密思量，攝影則是層層布局；台中高分院法官廖健男，左手畫圓、右手畫方，都能兼籌並顧；歷經廿年磨一劍，在彰化地院舉辦《一方畫影》攝影展，呈現他從拍攝風景寫實到寫意的創作歷程，令人驚艷！

廖健男派任南投地院後，定居南投；繁忙的審判工作之餘，鍾情攝影創作，曾獲國際iphone攝影比賽第2名等大獎，堪稱「被審判庭耽誤的攝影家！」

因為輕按快門，就能呈現美感與創作意念，讓沒時間繪畫、謙稱「急功好利」的廖健男，很享受拍照的樂趣，從早期的135相機、120底片哈蘇相機到數位相機，先後購置很多器材，而他最喜歡哈蘇相機的正方形構圖，因此，首度舉辦個展就取名為「一方」畫影。

廖健男與3位攝影同好，組成「花東四劍客」，10年間，聯袂揹著沉重的相機和腳架，走遍台灣的山巔水湄及離島，還曾經在27小時內環島，只為在晨昏之際，追逐瞬間的感動，也留下無比珍貴的回憶；後來，覺得拍攝風景的侷限性，因此，轉為拍攝寫意主題，手機也成為拍照的主力。

司法院大法官呂太郎說，他擔任南投地院院長時，就發現廖健男才氣非凡，從攝影創作意念由寫實到寫意，更顯示他的思維由具象轉變為抽象，更能夠以寬廣的角度，觀看天地、人世間的事物。

(中時 )