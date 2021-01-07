德國製造的產品表現超乎預期，11月工廠訂單月增2.3%，顯示該歐洲最大經濟體在面對新冠疫情的韌性。

此前分析師預測該德國工業產品的訂單將減少1.2%。根據聯邦統計局的數據顯示，12月的表現甚至較疫情前，去年11月高出了6.3%。

本周二另已公布11月零售銷售，也意外上揚，12月失業率數據也低於預期。

然而所有上述三項數據，都是表現在德國政府12月下令二度全國封鎖之前，尚未最新反映當前經濟情勢。

《國際產業》福斯汽車上季在美銷售年增11％
《國際產業》需求火紅 比特幣首破四千萬韓元

(時報資訊)

#全國 #上揚 #工廠訂單 #數據 #國際經濟