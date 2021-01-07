《國際經濟》德國11月工廠訂單上揚2.3％ 16:142021/01/07 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國製造的產品表現超乎預期，11月工廠訂單月增2.3%，顯示該歐洲最大經濟體在面對新冠疫情的韌性。 此前分析師預測該德國工業產品的訂單將減少1.2%。根據聯邦統計局的數據顯示，12月的表現甚至較疫情前，去年11月高出了6.3%。 本周二另已公布11月零售銷售，也意外上揚，12月失業率數據也低於預期。 然而所有上述三項數據，都是表現在德國政府12月下令二度全國封鎖之前，尚未最新反映當前經濟情勢。 《國際產業》福斯汽車上季在美銷售年增11％ 《國際產業》需求火紅 比特幣首破四千萬韓元 (時報資訊) #全國 #上揚 #工廠訂單 #數據 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 面板大漲 雙虎Q1料賺逾百億 本季價格可望再上揚10％ 04:102021/01/07 財經要聞 《國際經濟》路透社預測：日11月家庭支出將反轉下滑1.5％ 09:092021/01/07 財經 《電機股》上月、上季、去年營收 鈞興-KY創三高 16:142021/01/07 財經 匯率傷毛利率 穩懋 降財測示警 04:102021/01/07 財經要聞 客戶追單猛 大田12月營收創5年單月新高 17:102021/01/07 財經 恒生科技指數基金 聚焦新經濟 04:102021/01/07 投資理財 鈺齊-KY12月營收14.7億元 創單月歷史新高 15:402021/01/07 財經 國際經貿 路障重重 04:102021/01/07 時論廣場 獨家》國際疫情緊張 美光專案團來台喊卡 12:022021/01/07 財經 催生鹿港轉運站 小鎮邁向國際化 04:102021/01/07 財經焦點 農科院攜大統生技 拓微生物市場 04:102021/01/07 產業．科技 財經熱門新聞 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 Fed下一步恐引災難 分析師：美股崩跌4大訊號成熟 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30年前慘事重演可能 - 要聞 少了台積電！華為面臨緩慢絞殺 任正非救命招被打臉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。