德國製造的產品表現超乎預期，11月工廠訂單月增2.3%，顯示該歐洲最大經濟體在面對新冠疫情的韌性。

此前分析師預測該德國工業產品的訂單將減少1.2%。根據聯邦統計局的數據顯示，12月的表現甚至較疫情前，去年11月高出了6.3%。

本周二另已公布11月零售銷售，也意外上揚，12月失業率數據也低於預期。

然而所有上述三項數據，都是表現在德國政府12月下令二度全國封鎖之前，尚未最新反映當前經濟情勢。

(時報資訊)