科技市調機構IC Insights預測，到2025年，中國大陸生產的IC將僅占其IC市場的19.4%，距離中國製造2025年目標70%，仍將遠遠落後。

IC Insights 6日發表研究報告指出，自2005年以來中國一直是最大的IC消費國。中國大陸2020年的IC市場規模為1,434億美元，自製率為15.9%、高於2010年的10.2%。

IC Insights預期，到2025年，中國本土廠商自製的IC，占整體IC生產的比重將為19.4%，較2020年增加3.5個百分點，平均每年增加0.7個百分點，仍遠不如「中國製造2025」預設的自製率70%之目標。

2020年在中國製造的227億美元IC當中，中國大陸本土企業僅生產83億美元，占比為36.5%，且僅占中國1,434億美元IC市場的5.9%。其他是台積電(2330)、SK海力士(SK Hynix)、三星電子(Samsung Electronics)、英特爾(Intel)、聯電(2303)等外國企業在中國的IC晶圓廠製作。IC Insights估計，中國本土企業生產的83億美元IC中，約23億美元來自IDM、60億美元來自中芯國際(SIMC)等晶圓代工廠。

如果如IC Insights預測，到2025年，中國的IC製造增加到432億美元，仍將僅占2025年預估的全球IC市場總額5,779億美元的7.5%。

中國IC生產預計將在2020年至2025年期間實現13.7%的強勁複合年增長率，但去年中國自製的IC產值僅為227億美元，且外國企業在中國的IC晶圓廠仍扮助力。

IC Insights表示，即使長江存儲(YMTC)、長鑫儲存(CXMT)努力打造新的IC生產線，到了2025年，中國還是有高於50%的IC是由外國廠商的晶圓代工廠生產，例如SK Hynix、三星、台積電、聯電均在中國設有晶圓廠。

(時報資訊)